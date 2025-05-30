Подмосковный ветеран прошел программу переподготовки в МГИМО после ранения

Кирилл Чернышев ушел добровольцем на СВО в октябре 2022 года. Сначала он служил в 488-м полку, участвовал в боях под Кременной. Во время одного из штурмов 8 декабря помог вынести с поля боя двух раненых бойцов, сам при этом получил ранение. После лечения его перевели в другое подразделение — 1-ю ДРШБР «Волки» ЧВК «Редут». Там он участвовал в обороне Соледара и Артемовска.

«Во время летнего контрнаступления ВСУ по нам отработали кассетками, мы остались на своих позициях и держали оборону, за что были отмечены нашим командиром и получили благодарность», — рассказал Кирилл.

Когда началась угроза окружения 6 июня, Кирилл вывел своих товарищей на безопасные позиции. При отходе им пришлось проходить через поле, где Кирилл подорвался на мине и получил тяжелое ранение. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги.

За мужество и самоотверженность Кирилла наградили Орденом Мужества. Сейчас ему помогает фонд «Защитники Отечества». Он проходит обучение в Центре «Вершина» и «Школе Героев», а также входит в Ассоциацию ветеранов СВО. Весной 2025 года Чернышев начал учиться в Одинцовском филиале МГИМО по программе профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий». После окончания курса фонд и власти региона помогут ему найти работу по новой специальности.