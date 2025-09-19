Подмосковный центр реабилитации запустил обучение по сборке гражданских дронов

В Сергиево-Посадском центре реабилитации имени Мещерякова открыли новое направление обучения: конструкторское бюро «Валькирия» запустило курсы по сборке гражданских беспилотников, которые будут использовать для охраны ПВО, линий электропередач и трубопроводов. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин отметил, что в мастерских центра бойцы осваивают новые профессии и получают практические технические навыки. Он добавил, что участники спецоперации могут пройти обучение по 11 программам.

Недавно Николай Николаев и Андрей Траньков первыми собрали в мастерской дрон-самолет. На это ушло два дня, и аппарат успешно прошел испытания. В дальнейшем его будут использовать на полигонах для проверки технических возможностей.

В ведомстве напомнили, что центр имени Мещерякова работает по комплексной программе реабилитации для бойцов с нарушениями слуха и зрения. Здесь бесплатно проходят восстановление участники спецоперации со всех регионов страны. Записаться на курс можно через региональный портал госуслуг.