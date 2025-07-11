Подмосковный комплекс по переработке отходов провел экскурсию для бойцов СВО

Слушатели программы профпереподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», проходящей на базовой кафедре Министерства ЖКХ Московской области в МГИМО, посетили комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске. Главной целью визита стало знакомство с современными технологиями, применяемыми в обращении с отходами.

Участникам показали ключевые производственные участки комплекса: завод по сортировке мусора, где отходы разделяют по размеру с помощью современных барабанов, площадку, где из переработанных отходов производят альтернативное RDF-топливо, цех компостирования, где из органических отходов получают около 30% качественного техногрунта, а также экспериментальную теплицу.

Комплекс способен перерабатывать до 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Во время экскурсии участники также посетили музей «Культурный слой», где представлены уникальные предметы, найденные во время сортировки.

Ветераны специальной военной операции с интересом знакомились с технологиями, задавали профессиональные вопросы и отметили высокий уровень технической оснащенности и инновационности комплекса.