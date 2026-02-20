Подмосковный колледж провел акцию по сбору гумпомощи для бойцов СВО

В подмосковных структурных подразделениях колледжа «Энергия» провели сбор гуманитарной помощи. Преподаватели, студенты и их родители сформировали груз, который отправился к получателям 18 февраля.

В акции приняли участие учащиеся и их родители из Реутова, Балашихи и Богородского округа.

Эльнара Седрединова, педагог-организатор балашихинского подразделения колледжа, рассказала, что в течение нескольких недель коллектив собирал медикаменты и другие необходимые вещи.

Педагог-психолог реутовского подразделения колледжа Евгения Смирнова отметила важность участия каждого в сборе гуманитарной помощи ко Дню защитника Отечества. В посылках были не только продукты и медикаменты, но также письма со словами поддержки. Авторы посланий также выразили благодарность военнослужащим.

Груз направили адресатам, которые нуждаются в помощи. В колледже «Энергия» намерены продолжать поддерживать гражданские инициативы и помогать тем, кто оказался в трудной ситуации.