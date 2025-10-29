Подмосковные ветераны СВО выиграли 7 медалей «Кубка защитников Отечества»

Ярославле прошел межрегиональный турнир «Кубок защитников Отечества». Мероприятие собрало около сотни ветеранов специальной военной операции из девяти регионов страны, в том числе из Подмосковья.

Участники соревновались в настольном теннисе, армрестлинге, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе, дартсе, плавании и волейболе сидя.

Сильнейшие спортсмены Московской области показали выдающиеся результаты: Павел Гизевский стал первым в настольном теннисе, Аракел Саносян победил в армрестлинге левой рукой в категории 90+ килограммов и занял второе место в состязании на правой руке, а Николай Макаров — выиграл поединок на правой руке и стал вторым на левой.

Константин Калинин завоевал серебро в плавании (класс S6), а сборная региона уверенно взяла золото в командном зачете по волейболу сидя.

«Атмосфера дружеская, каждый спортсмен чувствовал поддержку не только своей команды, но и коллег. Мы — братья по оружию, и это чувствовалось на площадке», — пояснил ветеран из Сергиево-Посадского округа кавалер ордена Мужества Павел Гизевский.

Аракел Саносян, в свою очередь, назвал атмосферу на конкурсе невероятной.

Для участников эти состязания — не просто спорт, а важная часть реабилитации и возвращения к активной жизни.

Проект реализует государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России.

Организаторами турнира выступили региональный филиал фонда, Министерство спорта Ярославской области, Спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва, спортивный клуб «Буревестник — Верхняя Волга» и спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени В. И. Русанова.

Напомним, что государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по указу президента России Владимира Путина, оказывает комплексную поддержку ветеранам специальной операции и их семьям: помогает с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением, трудоустройством, юридическими и другими вопросами. Его филиалы работают во всех регионах страны.