Подмосковные строители восстановят учебный центр в Мариуполе

В Мариуполе продолжается восстановление Центра профессионально-технического образования. Учебное заведение, основанное в 1901 году, сильно пострадало в результате боевых действий в 2022 году.

Работы ведутся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и под контролем специалистов ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Восстановлением занимаются более 50 специалистов.

«Восстановление образовательных учреждений, таких как Мариупольский центр профессионально-технического образования, — это не просто реконструкция зданий. Это шаг к развитию региона и созданию прочной основы для будущего. Мы понимаем, что доступ к качественному образованию — один из ключевых факторов устойчивого восстановления», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ремонт включает восстановление конструктивных элементов здания, ремонт кровли, замену систем водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и слаботочных систем, установку новых окон и дверей, внутреннюю отделку и благоустройство территории.

Отмечается, что центр готовит кадры по таким специальностям, как мастер отделочных работ, машинист локомотива, электромонтер, мастер слесарных работ и другим востребованным профессиям.