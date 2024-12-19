Подмосковные строители восстановили квартиру в многоэтажке в Мариуполе

В Мариуполе завершили работы по восстановлению одной из квартир в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области. Рабочие поклеили новые обои, уложили линолеум, а в ванной комнате облицевали стены и пол керамической плиткой.

В квартире установили необходимую сантехнику, заменили окна и двери, а также батареи и трубопроводы центрального отопления.

«Мы продолжаем восстанавливать квартиры жителей домов после тяжелых разрушений. В Мариуполе за Фондом капремонта Московской области на 2024 год закреплен ремонт порядка 400 квартир, а в 2025 планируется привести в порядок еще около трех тысяч жилых помещений», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Напомним, восстановительными работами в Мариуполе занимается Фонд капитального ремонта Московской области при координации Минстроя России и правительства Московской области. За качеством и соблюдем графиков следит ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».