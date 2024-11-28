Подмосковные строители восстановили дом на улице Покрышкина в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление многоквартирного дома на улице Покрышкина в Ильичевском районе Мариуполя. Работы проводились под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» при поддержке Минстроя России и правительства Московской области.

Строители провели значительный объем работ, включая восстановление конструкций и инженерных систем. Они заменили системы водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации, отремонтировали кровлю, фасад, окна, двери и места общего пользования. Контроль за работами осуществляли специалисты ГБУ МО «УТНКР».

«Восстановление жилого фонда на новых территориях — это вклад не только в развитие инфраструктуры, но и в создание уникальной городской среды. Дом на улице Покрышкина стал символом возрождения, фестиваль „М’Арт“ вдохнул в него особую творческую энергию», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский .

Напомним, летом 2024 года фонд совместно с ассоциацией художников «Граффити России» организовал арт-фестиваль «М’Арт». Фасады восстановленных домов украсили работы современных художников, придав зданиям уникальный облик. Дом на улице Покрышкина также стал частью проекта.