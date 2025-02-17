Подмосковные спортсмены выступят на всероссийском турнире по следж-хоккею

Команда «Гвардия» из Подмосковья выступит на Всероссийском турнире «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО. Сборы проходят в Балашихе. Соревнования состоятся в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта и включат пять дисциплин: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд и следж-хоккей.

Начальник клуба Михаил Трифонов рассказал, что в команду вошли ветераны СВО, получившие ранения. По его словам, идея создать клуб возникла год назад после общения с бойцами в госпиталях. Благодаря поддержке губернатора и министерства спорта удалось организовать тренировки. За полгода команда приняла участие в трех крупных турнирах, а игроки продолжают развиваться.

​«Хочу сказать всем ребятам, кто получил ранения в ходе боевых действий, что не надо отчаиваться, надо продолжать жить, радоваться каждому дню, никогда не унывать и быть на позитиве. До ранения я абсолютно не ценил свою жизнь, а сейчас люблю даже больше прежнего», — поделился эмоциями игрок подмосковной команды Максим Квасов.

Тренирует «Гвардию» Вадим Троицкий, основатель первой подмосковной следж-хоккейной команды «Феникс». Он отметил, что в этом виде спорта вся нагрузка приходится на руки, поэтому в тренировках уделяют внимание технике катания, владению шайбой и физической подготовке.

В турнире по следж-хоккею выступят команды ветеранов СВО из разных городов России, включая Москву, Самару, Ростов, Владивосток и Санкт-Петербург.