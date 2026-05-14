Подмосковные спасатели получили благодарность за помощь бойцам СВО

В адрес «Мособлпожспаса» поступила благодарность от волонтерского движения «ZOV матерей Солнечногорья» за помощь участникам специальной военной операции. Отдельно в письме отметили сотрудников поисково-спасательного поста 267-й части, которые приняли участие в сборе гуманитарного груза.

Как рассказал старший смены Сергей Земляков, 11 апреля спасатели передали волонтерам вещи первой необходимости для последующей отправки в зону СВО. В состав гуманитарной помощи вошли одежда, берцы, термобелье и другие необходимые предметы.

«Мы понимаем, насколько важна для наших бойцов любая помощь из дома. Каждая переданная вещь, каждый знак внимания согревают их в непростых условиях. Поддержка тыла придает им сил и укрепляет уверенность в завтрашнем дне. Наши воины выполняют важную работу, и мы рады, что можем внести свой вклад, пусть и небольшой, в общее дело. Продолжим помогать ребятам, ведь вместе мы одна большая команда, и любая поддержка сейчас особенно ценна», — пояснил старший смены.

В обращении представители движения «ZOV матерей Солнечногорья» поблагодарили состав подразделения, а также лично заместителя начальника Сергея Яшина и спасателя Сергея Землякова за участие в гуманитарной деятельности и помощь военнослужащим.