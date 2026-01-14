Подмосковные спасатели передали еще одну партию гумпомощи в зону СВО

Сотрудники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» накануне встретились со своим коллегой, который прибыл в отпуск в родной город Ступино из зоны СВО. Во время теплой дружеской беседы спасатели поддержали бойца и передали военнослужащим гуманитарную помощь.

Груз состоял из самых необходимых предметов, среди которых зимняя одежда, средства связи, пожаротушения и спасения.

По словам первого заместителя начальника территориального управления Александра Голяка, такие акции стали в коллективе «Мособлпожспаса» доброй традицией.

«Они наглядно демонстрируют, что связи между работниками госучреждения не ослабевают, а чувство плеча и взаимовыручка остаются незыблемыми ценностями, где бы ни находились работники противопожарно-спасательной службы — на дежурстве в Подмосковье или при выполнении задач в зоне СВО», — подчеркнул Голяк.