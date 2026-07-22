Подмосковные спасатели отправили новую партию гумпомощи в зону СВО

Работники Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона совместно с представителями территориального отдела надзорной деятельности организовали очередную отправку гуманитарного груза. Он предназначается для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

На этот раз помощь направили подразделениям Министерства обороны России, которые служат на Запорожском направлении.

Спасатели передали бойцам партию огнетушителей. Это оборудование особенно важно в полевых условиях, где позволяет быстро реагировать на возгорания, защищать технику и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.

В МЧС подчеркнули, что поддержка участников СВО для сотрудников ведомства стала постоянной работой. К сбору необходимых вещей регулярно присоединяются специалисты различных подразделений.

Получатели гуманитарного груза выразили благодарность сотрудникам Главного управления МЧС России по Московской области за внимание, поддержку и вклад в обеспечение безопасности бойцов на передовой.