Подмосковные единороссы отправили в зону СВО около 222 тонн гумпомощи в январе

Члены партии «Единая Россия», депутаты и другие жители Подмосковья продолжают активно собирать помощь для участников специальной военной операции. С самого начала боевых действий они отправили на фронт и в новые регионы почти 18 тысяч тонн различных грузов.

Работа не останавливается, и в последние дни сразу в нескольких округа области собрали и подготовили к отправке новые партии необходимых вещей. Только в январе на фронт с помощью «Единой России» передали около 222 тонн помощи.

Из Лобни для бойцов одной из танковых дивизий отправили бензиновые генераторы и оптоволоконный кабель.

«Совместная работа „Единой России“, депутатов и волонтеров позволяет системно и оперативно обеспечивать военнослужащих всем необходимым. Мы регулярно координируем сбор и отправку гуманитарной помощи, учитывая реальные потребности на местах», — пояснил депутат окружного Совета от «Единой России» Михаил Стельмах.

Во Власихе к местным членам партии обратились военнослужащие, которые раньше жили в округе. Они попросили передать им оборудование для обогрева. Чтобы помочь землякам, команда волонтерской организации «Доброволец РВСН» уже готовится к поездке. Команду возглавил заместитель председателя Совета депутатов округа, глава фракции «Единая Россия» Алексей Клюкин.

Волонтеры планируют проехать по регионам, которые находятся рядом с зоной боевых действий, и лично передать все собранное.

В Мытищах местное отделение «Единой России» помогло бойцу с позывным «Лазарь», который тоже родом из этого округа. Ему передали бронежилет, каску, коптер, рацию, тепловизионные одеяла и маскировочные сети.

Кроме того, школьники из Мытищ присоединились к всероссийской партийной акции «Тепло для Героя». Они создали для военных открытки с теплыми пожеланиями.

Напомним, сбор помощи для военных и их семей продолжается в каждом округе Подмосковья.

Присоединиться может любой желающий. Дополнительную информацию можно получить на сайте областного отделения «Единой России», где указаны адреса и контакты общественных приемных.