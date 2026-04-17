Подмосковные единороссы отправили в зону СВО еще 4 партии гумпомощи
Из Подмосковья продолжают отправлять новые партии необходимого снаряжения и продовольствия в зону проведения специальной военной операции. Помощь бойцам доставляют почти каждый день при участии активистов партии «Единая Россия».
Члены местного отделения «Единой России» из Чехова организовали доставку грузов для подразделений в Запорожской области и на Северском направлении. Военнослужащим передали мототехнику, генераторы, портативные электростанции, посылки, собранные школьниками и другие предметы. Общий вес отправления превысил полторы тонны. В сборе груза участвовал глава муниципалитета Михаил Собакин.
«Помогать фронту — это самое малое, что мы, тыл, можем для них сделать. Каждая такая поездка лишь укрепляет в сознании, что наша Родина стоит на плечах таких вот простых, но стальных людей», — отметил Михаил Собакин.
Представители отделения партии в Жуковском собрали и передали бойцам, находящимся в Курской и Белгородской областях, более двух тонн необходимых предметов. В список вошли автомобильные шины, блиндажные свечи, продовольственные наборы, маскировочные сети и прочие вещи.
Единороссы из Шатуры, в свою очередь, отправили почти три тонны грузов на Луганское направление. Среди переданного — тросы, генераторная установка, емкости для топлива и матрасы.
Мытищинские партийцы сделали акцент на высокотехнологичной поддержке: бойцам передали средства радиоэлектронной борьбы, а также маскировочные сети.
Всего с начала проведения СВО подмосковные активисты «Единой России» доставили военнослужащим, а также жителям приграничных территорий и новых регионов более 18 тысяч тонн грузов. Только за март этого года силами партийцев удалось собрать около 300 тонн гуманитарной помощи.
«Единая Россия» продолжает прием помощи в каждом городском округе. Принять участие в сборе может любой желающий — адреса и контакты общественных приемных партии размещены на региональном сайте областного отделения.