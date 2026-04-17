Подмосковные единороссы отправили в зону СВО еще 4 партии гумпомощи

Из Подмосковья продолжают отправлять новые партии необходимого снаряжения и продовольствия в зону проведения специальной военной операции. Помощь бойцам доставляют почти каждый день при участии активистов партии «Единая Россия».

Члены местного отделения «Единой России» из Чехова организовали доставку грузов для подразделений в Запорожской области и на Северском направлении. Военнослужащим передали мототехнику, генераторы, портативные электростанции, посылки, собранные школьниками и другие предметы. Общий вес отправления превысил полторы тонны. В сборе груза участвовал глава муниципалитета Михаил Собакин.

«Помогать фронту — это самое малое, что мы, тыл, можем для них сделать. Каждая такая поездка лишь укрепляет в сознании, что наша Родина стоит на плечах таких вот простых, но стальных людей», — отметил Михаил Собакин.

Представители отделения партии в Жуковском собрали и передали бойцам, находящимся в Курской и Белгородской областях, более двух тонн необходимых предметов. В список вошли автомобильные шины, блиндажные свечи, продовольственные наборы, маскировочные сети и прочие вещи.

Единороссы из Шатуры, в свою очередь, отправили почти три тонны грузов на Луганское направление. Среди переданного — тросы, генераторная установка, емкости для топлива и матрасы.

Мытищинские партийцы сделали акцент на высокотехнологичной поддержке: бойцам передали средства радиоэлектронной борьбы, а также маскировочные сети.