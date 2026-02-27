Подмосковные единороссы отправили в зону СВО еще 20 тонн гумпомощи

Из Павловского Посада, Солнечногорска и Мытищ активисты, волонтеры и депутаты «Единой России» отправили очередные партии грузов для военных. Посылки поступят на передовую и в новые регионы.

В Павловском Посаде общили усилиями удалось собрать более 20 тонн грузов. В отправление вошли пять автомобилей, мотоцикл, электровелосипед и даже вагон-дом.

Партия «Единая Россия» берет на себя не только сбор, но и логистику, чтобы помощь дошла лично в руки адресатам.

Бойцам также передали квадрокоптеры, детекторы дронов, тепловизоры, средства связи и 14 генераторов. Кроме того, на фронт поступят инструменты, маскировочные сети, лекарства, продукты и 115 посылок от родственников. Жители округа также принесли теплые вещи.

Из Солнечногорска при содействии заслуженного артиста России Сергея Куприка и Ассоциации ветеранов СВО крупную партию помощи направили в Донбасс. В нее вошли техника, медикаменты, спортивный инвентарь, 30 тонн питьевой воды, а также мотоциклы. Груз предназначен для не только для воинских частей и госпиталей, но также для мирных жителей.