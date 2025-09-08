Подмосковные депутаты передали свыше 320 тонн гумпомощи в зону СВО в августе

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» продолжает оказывать системную поддержку участникам специальной военной операции, их семьям и жителям освобожденных территорий. Только в августе активисты собрали и передали бойцам свыше 320 тонн гуманитарной помощи.

В формировании грузов участвовали депутаты, а также муниципальные и региональные партийные деятели. В Ступине депутат фракции «Единая Россия» Иван Осадчев вместе с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко провел прием жителей. В рамках встречи к ним обратился боец по имени Тимофей, который ранее просил о содействии в приобретении автомобиля. Благодаря работе депутата и местных предпринимателей для него купили «Ниву-2124» с дополнительным световым оборудованием. Машину скоро задействуют на Запорожском направлении для доставки грузов и ротации солдат.

Фото: отделение "Единой России" в Московской области 1/3 Фото: отделение "Единой России" в Московской области 2/3 Фото: отделение "Единой России" в Московской области 3/3

«С 2022 года практически каждый прием к нам приходят участники специальной военной операции и их близкие. Земляки обращаются с просьбой о приобретении специализированной техники, различных инструментов, продуктов питания», — рассказал Иван Осадчев.

Это уже четвертая машина, которую депутат передал военным. В селе Осташево в Волоколамском округе провели благотворительный концерт в поддержку участников специальной операции. Кроме того, активным помощникам фронта в рамках регионального проекта «Успех в единстве поколений» вручили благодарственные письма. «Важно быть вместе в этот трудный период. Поддержка наших защитников — наш долг и гордость», — подчеркнула член местного политсовета Марина Марнова.

Фото: отделение "Единой России" в Московской области 1/2 Фото: отделение "Единой России" в Московской области 2/2

Активисты «Единой России» в Лотошине вместе с депутатами, представителями администрации и Совета ветеранов передали супруге одного из бойцов Марии посылку, в которую вошли амуниция и спальные мешки для служащих 752-го полка в Луганской области.

Штабы по оказанию помощи бойцам действуют во всех округах Подмосковья. Присоединиться к работе может любой желающий — адреса общественных приемных размещены на региональном сайте «Единой России».