Подмосковному полку отправили фуру «Доброе дело» с амуницией. Как присоединиться к помощи?
Подмосковному полку в зоне СВО отправили фуру «Доброе дело» с амуницией
Новую партию гуманитарной помощи отправили в полк Московской области, выполняющий боевые задачи в зоне СВО. На борту фуры — амуниция и спецтехника, которая обеспечит мобильность бойцов и поможет сохранить жизни. Снарядили груз зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин и министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Полк Московской области начал комплектоваться из добровольцев в конце октября. В него вошли офицеры, прапорщики, рядовые. Подмосковье постоянно помогает бойцам с техникой, лекарствами и спецсредствами. На этот раз в рамках акции «Доброе дело» укомплектовали целую фуру с оборудованием.
«Мы собрали разные вещи, которые, точно знаем, пригодятся в зоне СВО. Здесь квадрокоптеры, система доступа в интернет. И главное — четыре квадроцикла, которые обеспечат мобильность бойцам, чтобы они могли оперативно, скрытно передвигаться, минимально подвергая себя риску», — рассказал Вячеслав Духин.
На борту фуры не только техника, но и много аксессуаров для нее. Это аккумуляторы, усилители, кабели, штативы и прочее.
«Ребята, берегите себя! Ждем вас домой с победой. Мы всегда рядом!» — передала напутственные слова бойцам Екатерина Швелидзе.
Акция «Доброе дело», которую поддержал губернатор Андрей Воробьев, длится в Подмосковье уже два года и очень помогает как бойцам, так и жителям новых регионов. Свою лепту вносят предприниматели, госслужащие и обычные жители. Вместе удается отправлять спецтехнику, средства связи, окопные свечи, маскировочные сети, сухие души, написанные детьми письма, которые очень ждут на фронте. На счету «Доброго дела» уже 145 рейсов из Подмосковья, это 6,3 тысячи тонн ценного груза.
Помочь может каждый — для этого в Подмосковье работают волонтерские пункты сбора. Можно принести продукты, сухие пайки, средства гигиены, одежду, канцелярские товары, аптечки, лекарства. Списки конкретных товаров и адреса пунктов можно найти на сайте «Волонтеры Подмосковья».
Крупные партии гуманитарной помощи можно привезти сразу на склад в Балашихе. Он работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Согласовать время и дату отгрузки товаров можно по телефону +7 (498) 602-09-02 (добавочный 55719, 40922 или 55760).
Для тех, у кого нет времени на закупку нужных товаров, а помочь все равно хочется, есть специальная электронная форма. Перейдя по ссылке, нужно указать свои данные и сделать пожертвование, выбрав сумму перевода.
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