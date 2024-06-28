Подмосковному полку отправили фуру «Доброе дело» с амуницией. Как присоединиться к помощи?

Новую партию гуманитарной помощи отправили в полк Московской области, выполняющий боевые задачи в зоне СВО. На борту фуры — амуниция и спецтехника, которая обеспечит мобильность бойцов и поможет сохранить жизни. Снарядили груз зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин и министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Полк Московской области начал комплектоваться из добровольцев в конце октября. В него вошли офицеры, прапорщики, рядовые. Подмосковье постоянно помогает бойцам с техникой, лекарствами и спецсредствами. На этот раз в рамках акции «Доброе дело» укомплектовали целую фуру с оборудованием.

«Мы собрали разные вещи, которые, точно знаем, пригодятся в зоне СВО. Здесь квадрокоптеры, система доступа в интернет. И главное — четыре квадроцикла, которые обеспечат мобильность бойцам, чтобы они могли оперативно, скрытно передвигаться, минимально подвергая себя риску», — рассказал Вячеслав Духин.

На борту фуры не только техника, но и много аксессуаров для нее. Это аккумуляторы, усилители, кабели, штативы и прочее.

«Ребята, берегите себя! Ждем вас домой с победой. Мы всегда рядом!» — передала напутственные слова бойцам Екатерина Швелидзе.