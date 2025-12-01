Подмосковная художница заняла 2-е место на всероссийском патриотическом конкурсе

Подведены итоги масштабного творческого конкурса «Памяти героев верны!». Мероприятие уже третий год подряд проводит фонд «Защитники Отечества».

Главная задача проекта — сохранение памяти об участниках и событиях специальной военной операции. В этом году на суд жюри были представлены работы в девяти различных номинациях, включая эссе, рассказы, рисунки, фотографии, песни и стихотворения.

За три года конкурс превратился в значимую общероссийскую творческую платформу, объединившую более 10 тысяч человек в возрасте от семи до 96 лет.

Второе место в номинации «Рисунок, посвященный участникам СВО и их семьям» в возрастной категории от 18 до 35 лет заняла преподаватель детской художественной школы из Павловского Посада Мария Кушнирюк.

Выпускница художественно-графического факультета МПГУ обучает детей изобразительному искусству уже четыре года. В своей конкурсной работе она изобразила отца Анатолия — священнослужителя, который отправился в зону специальной операции, чтобы оказывать духовную поддержку военнослужащим.

Художницу вдохновила личная встреча с ним.

«Я православный человек, и для меня было важно показать, как духовная сила помогает нашим бойцам выстоять. На передовой священник становится для них опорой, проводником света. Мое участие в конкурсе — способ сказать им спасибо», — поделилась Мария.

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Евгеньевна Цивилева отметила важность конкурса для всей страны.

«В работах участников виден характер народа: верность, взаимная поддержка, достоинство. За каждым произведением стоит конкретная судьба, которая продолжает жить в нашей памяти и поступках», — отметила она.

Конкурс проводят при поддержке Фонда «Защитники Отечества», Движения Первых и организации «Волонтеры Победы».

Лучшие проекты продемонстрируют на итоговой выставке в Музее Победы на Поклонной горе и в электронном альбоме памяти.