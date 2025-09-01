Подъезд дома на улице Ленина в Зарайске украсили в военной тематике

Преподаватель Детской школы искусств в Зарайске Татьяна Кондратьева украсила подъезд дома № 56 на улице Ленина в военной тематике. Она создала картины, посвященные защитникам разных эпох.

На стенах появились изображения маршалов Советского Союза К. А. Мерецкова и В. Н. Леонова, а рядом с ними — исторические виды Зарайска, связанные повествованием о доблести и преемственности поколений.

Особое место занимает образ Николая Чудотворца — покровителя, который символизирует мир и покой.

«Обычный подъезд стал не просто красивым, а настоящим общественным пространством, где история оживает. Это личный вклад художницы в то, чтобы искусство вышло за пределы учебных классов и стало частью повседневной жизни горожан», — отметила директор ДШИ им. А. С. Голубкиной Олеся Масакова.

Проект не только украсил пространство, но и стал важным шагом в популяризации местной истории и культуры, вдохновляя жителей на сохранение памяти о своих героях.