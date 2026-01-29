Поддержку ветеранов СВО обсудили на встрече в Павловском Посаде

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов встретился с ветеранами специальной военной операции. В рамках встречи обсудили конкретные вопросы трудоустройства и проект памятных граффити.

Встреча прошла 29 января. В ней также участвовали социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова и старший помощник Павлово-Посадского городского прокурора Андрей Кручинин.

В рамках проекта партии Единая Россия «Моя карьера с „Единой Россией“» обсудили вопросы трудоустройства. Каждый озвученный случай был взят в работу, решение пообещали найти индивидуально для каждого.

Также обсудили и выбрали эскизы в рамках проекта «Граффити памяти участников СВО». Новые граффити появятся на городских пространствах в этом году. Кроме того, затронули темы патриотической работы с молодежью, благоустройства территорий и усиления работы городской ассоциации ветеранов СВО.

«Все предложения и замечания ветеранов не остались без внимания — они зафиксированы и будут детально проработаны. Мы договорились о новой встрече, где отчитаемся о результатах», — сказал Сергей Балашов.