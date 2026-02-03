Поддержку участников СВО и медицину обсудили на совещании в Серпухове

На еженедельном совещании под руководством губернатора Подмосковья обсудили социальную сферу. Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко доложил о системе поддержки защитников и их семей, а также о мерах по привлечению врачей.

В округе на постоянном контроле находятся 1514 участников специальной военной операции и их близкие. Им оказывается комплексная помощь: реабилитация, содействие в трудоустройстве и оформлении льгот. Особое внимание уделяется детям — им помогают с поступлением в учебные заведения и организацией летнего отдыха.

Так, 28 местных жителей включили в региональную программу «Герои Подмосковья». Ее финалист Александр Шишкин повышает квалификацию в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Отдельно обсудили развитие здравоохранения. В округе уже внедряют меры по оптимизации работы скорой помощи и телемедицины. Для привлечения новых кадров врачам предоставляют подъемные выплаты, компенсацию аренды жилья и служебные квартиры.

Также на совещании отметили, что в округе успешно работают 19 образовательных комплексов и 5 учреждений дополнительного образования. В школах развиваются профильные классы: медицинские, инженерные, IT, кадетские и другие. В 2026–2027 учебном году планируется увеличить количество классов с углубленным изучением точных наук и информационных технологий.