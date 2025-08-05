Поддержку участникам СВО и их семьям оказали в Солнечногорске

В солнечногорском центре Ассоциации ветеранов СВО непрерывно ведется работа по оказанию всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их родным. На одном из недавних приемов помощь оказали многодетной матери Ларисе и участнику боевых действий Александру.

Лариса воспитывает пятерых детей. Она столкнулась с трудностями при оформлении единовременной выплаты, так как ее муж, заключивший контракт с Министерством обороны России в мае текущего года, получил серьезное ранение и сейчас готовится к эвакуации. Сотрудники центра взяли решение вопроса Ларисы под свой контроль.

Александр принимал участие в боевых действиях в Донецке, начиная с осени 2014 года, и получил ранение в 2019 году. Он столкнулся с проблемой ошибочного присвоения статуса «Инвалид с детства» из-за отсутствия необходимых документов. Александр обратился в центр за помощью в получении заслуженного статуса ветерана и переквалификации инвалидности. Сейчас Александр при поддержке адвоката готовится к участию в пятом судебном заседании по его делу.

«Мы осознаем трудности, с которыми сталкиваются военнослужащие и их близкие, и стремимся поддержать каждого, гарантируя внимание ко всем возникающим вопросам», — отметила советник главы городского округа Виктория Куракова.

Центр Ассоциации ветеранов СВО находится по адресу: ТЦ «Солнечный», улица Красная, 22 а. Здесь ветераны, участники СВО и члены их семей могут получить профессиональную юридическую помощь, консультации по вопросам выплат, оформления статуса ветерана и другим льготам. Центр открыт с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, а в пятницу с 10:00 до 16:45.