Подарки и гумпомощь отправили из Богородского округа в Курскую область

Педагоги Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа при поддержке образовательных организаций муниципалитета собрали для военнослужащих гуманитарную помощь и подарки к Новому году. Мероприятие организовали в рамках акции «Новогодняя посылка бойцу СВО».

От здания администрации Богородского округа в Курскую область отправились два КАМАЗа, груженые посылками с гуманитарной помощью. Еще одну машину передали командованию Центра контроля космического пространства для отправки в Курскую область, где дислоцируются подразделения Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации.

«Огромную работу ведут центры образования округа. Очень много писем и рисунков. Все перечитываю — берет до слез», — поделился директор Центра допризывной подготовки молодежи и начальник штаба «Юнармии» Богородского округа Сергей Чобот.

Акция «Новогодняя посылка бойцу СВО» — это то замечательная инициатива для поддержки защитников на фронте. Подарки и гуманитарная помощь поднимут настроение и моральный дух бойцов, особенно во время новогодних праздников.