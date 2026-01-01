Подарки и гуманитарные грузы для военнослужащих отправлены в зону СВО

В Химках продолжается системная работа по сбору и отправке гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Особенностью предновогодней партии стали праздничные подарки и поздравления для бойцов.

В организации отправки грузов приняли участие депутаты Московской областной думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский, его заместитель Руслан Шаипов и муниципальный депутат Алексей Федоров.

«Для наших бойцов важно ощущать приближение праздника. Мы хотим, чтобы они знали: мы с ними, поддерживаем и ждем. Каждый участник акции старается вложить в посылку не только необходимые вещи, но и частичку тепла», — отметил Владислав Мирзонов.

В отправленных коробках собраны теплая одежда, медикаменты, продукты длительного хранения, сладости и средства гигиены. Особой трогательной нотой стали письма и рисунки от учеников школы № 19 деревни Брехово, которые передал Алексей Федоров. Символом праздника в этой партии стала небольшая новогодняя елка, которую военнослужащие смогут украсить на передовой.

«Мы отправили очередную партию помощи нашим защитникам и будем продолжать эту работу, пока она нужна — до самой Победы», — подчеркнул Сергей Малиновский.

К акции традиционно присоединились волонтеры движения «Кутузовское — фронту» и местные жители. С начала проведения СВО из Химок отправлено уже более 500 тонн гуманитарных грузов. Работа по поддержке военнослужащих в округе ведется на постоянной основе.



