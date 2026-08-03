Подаренной женой рюкзак спас военного от смерти при атаке дрона на СВО

Санитарный инструктор с позывным Фара заявил, что подаренный женой рюкзак спас ему жизнь во время атаки FPV-дрона в зоне спецоперации. Историю спасения он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Жена прислала рюкзак на 120 литров, большой, огромный, там куча вещей, плюс еще подарки из дома. И благо, что в свое время жене сказал, когда она укладывала рюкзак, чтобы вещи лежали не горизонтально, а вертикально», — объяснил он.

Когда они с сослуживцем двигались к позиции, рюкзак прикрыл военному всю спину и даже превышал голову. В какой-то момент Фара ощутил мощный толчок, будто кто-то влетел в него с разбега. После удара он оглох.

Товарищ подбежал к нему, стал что-то спрашивать. Фара не смог разобрать слова из-за контузии.

«Оказалось, нас атаковали FPV-дроном. Рюкзак, можно сказать, спас мне жизнь», — признался санинструктор.

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