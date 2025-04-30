Почти полтонны гумпомощи отправили из Солнечногорска в зону СВО

Порядка 470 килограмм гуманитарной помощи собрали в Солнечногорске для военнослужащих Ямпольского полка и других подразделений. Груз отвезли в пункт приема в Наро-Фоминске, а оттуда его доставят на передовую.

«Участвовало очень много людей. Был задействован почти весь Солнечногорск, начиная от муниципальных учреждений, школ; администрация внесла очень большой вклад, Единый центр поддержки бойцов, Ассоциация ветеранов СВО. Общими силами помогаем ребятам, поскольку у них нет возможности выйти в тыл, сходить в магазин», — рассказал заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО городского округа Солнечногорск Жан Фрекауцан.

Глава округа Константин Михальков передал военнослужащим Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

«Это наше Знамя Победы на все времена. Каждый его знает. Хотелось бы, чтобы в преддверии праздника 9 Мая оно дошло до наших ребят. Дошло и помогло», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Следующую партию гуманитарной помощи планируют отправить в начале мая для детей в Луганск.

Все желающие могут помочь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Гуманитарную помощь принимают в Едином центре поддержи участников СВО по адресу: улица Красная, дом № 22А, первый этаж (Торговый центр «Солнечный).