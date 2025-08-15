Почти 70 кг гуманитарного груза отправили в зону СВО из ЕАО

Полицейские, ветераны органов внутренних дел и жители Еврейской автономной области отправили в зону спецоперации очередной гуманитарный груз. Бойцы ВС России получат 16 посылок с общим весом в 67 килограммов.

Для тех, кто защищает Родину на территории СВО, приготовили сухие борщи и каши, носочки, влажные салфетки, средства гигиены, душистые чаи, талисманы, маскировочные сети. Все вещи бережно упаковали добровольцы.

Средства на отправку помощи собрали благодаря активному участию ветеранов ОВД из ЕАО: они организовали благотворительную ярмарку в Биробиджане, ее поддержали детские образовательные учреждения.