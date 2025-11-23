Почти 70 бойцов СВО прошли бесплатное зубопротезирование в Домодедове

Программа бесплатного зубопротезирования для участников спецоперации действует в Домодедове. Со дня ее запуска консультации и лечение получили около 70 человек.

Военнослужащие, которые получили ранение в челюстно-лицевую область, могут рассчитывать на компенсацию до одного миллиона рублей на протезирование с использованием дентальных имплантатов. Для тех, кто вернулся или приехал в отпуск, получит помощь на сумму до 120 тысяч рублей.

Всех участников СВО лично встречает главный врач стоматологии. Он оценивает ситуацию и составляет индивидуальный план лечения.

«Мы ставим максимально опытных врачей на работу с участниками СВО. Стараемся, чтобы для них все проходило быстро, профессионально и с максимальным комфортом», — пояснил главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Отметим, что узнать о программе подробнее можно в регистратуре городской стоматологической поликлиники. Также информация есть на официальных ресурсах администрации округа.