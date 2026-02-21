Сегодня 18:20 Почти 500 блинов испекли для бойцов СВО в Домодедове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово Спецоперация

Молодогвардейцы, депутаты и общественники городского округа Домодедово испекли около 500 блинов для подопечных реабилитационного центра «Ясенки». Акцию приурочили сразу к двум праздникам — Масленице и Дню защитника Отечества.

Идея порадовать бойцов свежей выпечкой принадлежит молодогвардейцам. Готовили блины на базе профессионального колледжа «Московия», где для этого предоставили площадку и оборудование. За несколько часов удалось испечь порядка пяти сотен блинов.

Депутат Московской областной Думы Олег Жолобов отметил важность таких жестов внимания: «Сегодня это и человеческая, и воспитательная акция — когда ты заботишься о других людях. […]Мы просто им говорим, что вот у нас такая благодарность».

Все испеченные блины передали в реабилитационный центр «Ясенки», чтобы проходящие восстановление участники специальной военной операции могли почувствовать домашнее тепло и заботу от тех, кого они защищали.