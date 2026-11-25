Участники специальной военной операции, проходящие реабилитацию, ежедневно занимаются в специализированном бассейне. За ноябрь в центре «Ясенки» под Подольском специальный курс прошли почти 50 ветеранов боевых действий.

Тренировки помогают бойцам восстанавливать двигательные функции, укреплять мышцы и заново учиться ходить. Программа занятий разрабатывается индивидуально для каждого участника с учетом характера полученной травмы и физических возможностей. Основное направление работы — восстановление навыков ходьбы.

Бассейн оборудован специальными подъемниками для маломобильных посетителей. Для комфортных и эффективных занятий поддерживается теплая температура воды, а в чаше установлены тренажеры. Бойцы активно на них тренируются.

Бассейн в «Ясенках» открыли в мае прошлого года. О нем губернатора Московской области Андрея Воробьева просили бойцы СВО, проходящие реабилитацию.