Почти 40 литров крови собрали на донорской акции в Химках

Акцию «За жизнь» в Химках провели уже в седьмой раз. Более 38 литров собранной крови передадут для пациентов Центрального Военно-клинического госпиталя имени Вишневского.

По словам председателя химкинского Совета медсестер, муниципального депутата Надежды Смирновой, подобные акции проводят в Химках каждые четыре месяца.

«Мероприятия объединяют десятки неравнодушных жителей. Такая активная жизненная позиция демонстрирует истинную гражданскую ответственность горожан и помогает обеспечить необходимыми запасами крови бойцов специальной военной операции. Вместе мы можем поддержать тех, кто защищает страну», — добавила Надежда Смирнова.

Напомним, что стать донором может любой совершеннолетний здоровый человек. Центр переливания крови в Химках находится по адресу: улица Чкалова, дом № 2/21.

Желающих стать участником доброго дела принимают по понедельникам и средам с 07:00 до 11:30. Предварительно необходимо записаться по номеру телефона: 8 (495) 572-11-50. Накануне сдачи крови важно исключить из рациона жирную пищу, орехи, колбасы и молочную продукцию.