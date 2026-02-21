Почти 300 домашних пирогов отправили бойцам СВО из Можайска к 23 Февраля

Женщина собственноручно испекла пироги с разными начинками. Наталья поделилась, что ей хочется, чтобы бойцы хотя бы на минуту почувствовали, что они не одни и что их здесь ждут.

В состав груза также вошли 10 коробок можайского молока, которое бойцы всегда ждут с особым нетерпением как привет из родного края. Кроме продуктов отправили теплые вещи — носки, перчатки, средства личной гигиены, сладости и чай. Отдельную ценность представляют письма от школьников со всего округа: в них ребята благодарят бойцов за мужество и желают скорейшего возвращения домой с победой.

Груз разделят на две части. Одну направят в прифронтовые госпитали, другую — в военный госпиталь в Краснознаменске, где бойцы проходят реабилитацию. Посылки прибудут к адресатам в канун праздника.