Почти 30 фильмов об СВО покажут на международном фестивале документального кино

Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» пройдет в Национальном центре Россия. В этом году зрителям покажут 27 картин, девять из которых — от зарубежных авторов. Подробнее о программе и работе военкоров рассказали генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева и военный документалист RТДок Ольга Кирий.

Каждый фильм — пронзительная документальная лента из зоны СВО. В центре историй — подвиг защитников Донбасса, героизм на фронте и в тылу, а также судьбы людей в военное время.

«Мы выбирали из многих наших фильмов, у нас очень много хороших картин. Выбирали на церемонию открытия, куда может прийти, в том числе, и подрастающее наше поколение. Именно поэтому хотелось начинать не с тяжелого фильма, хотелось выбрать что-то вдохновляющее. „Остров веры“ — он именно такой. Он про то, как люди, несмотря на обстрелы, несмотря на боль войны, сохранили веру, они не ушли, они не оставили свой монастырь», — прокомментировала Яковлева.

Фестиваль откроется 21 февраля в 18:00 премьерой фильма «Остров веры» военных документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова. Это вдохновляющая история о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в тяжелые времена.

«Это фильм Победы. Люди, пережившие три года войны, рассказывают, как они изменились. Это обычные люди, монахи, которые посвятили себя Богу, душевному совершенствованию. И вдруг они нам говорят, что мы менялись, мы изменились за эти три года. Я считаю их героями», — уточнила Кирий.

Зрители также первыми увидят картину Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова «Селидово. Преступление без срока давности» 22 февраля в 12:00. Корреспонденты RT стали единственной съемочной группой, которой удалось попасть в измученный город. Фильм спецкорреспондента 360 Елены Кононовой также можно будет посмотреть на фестивале. Картина повествует о том, как дважды в месяц многодетная мать из Раменского садится за руль микроавтобуса, загруженного гуманитарной помощью, и отправляется «за ленточку». Маргарите поступают угрозы, но может ли что-то остановить женщину, которая знает, за что сражается ее муж?

Фильмы будут идти в трех залах, так что зрителям придется выбирать, что посмотреть в первую очередь. Все картины позже станут доступны на онлайн-платформе фестиваля. Помимо кинопоказов гостей ждут круглые столы, панельные дискуссии, выставки и другие интерактивные события.

По словам спикеров, многие картины адаптированы для молодой аудитории. Эти фильмы можно показывть учащимся школ и вузов, чтобы они понимали историю конфликта.

Фестиваль завершится 23 февраля праздничной церемонией закрытия и концертом. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте проекта.