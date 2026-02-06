Почти 3 тысячи бойцов СВО трудоустроили в Подмосковье

Депутаты Московской областной думы провели выездное совещание, чтобы обсудить, какую помощь оказывают участникам специальной военной операции. Основными темами стали медицинская и социальная реабилитация бойцов, а также вопросы трудоустройства.

Председатель областного правительства Игорь Брынцалов подвел промежуточные итоги работы в этом направлении.

«На сегодняшний день трудоустроены и работают 2866 ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. Из них 573 человека были трудоустроены через центр занятости. Ребятам также помогают в составлении резюме, прохождении переобучения, а еще проводятся профтуры, где их приводят на производство и показывают, где они могут работать», — пояснил он.

В регионе сформировали реестр вакансий, в который внесли 793 работодателя, предлагающих свыше пяти тысяч мест.

Важным инструментом поддержки остается областной закон о квотах. Для всех работодателей в Подмосковье, которые предоставляют место более чем 200 сотрудникам, действует обязательное правило. Они должны трудоустроить по меньшей мере одного ветерана боевых действий. Квоту считают выполненной только после того, как с человеком официально заключат трудовой договор.

Помимо местных мер, в области работает и более масштабная программа «Герои Подмосковья». Она стала продолжением президентской инициативы «Время героев» и помогает с переобучением и работой участникам СВО со всей России.

Уже 15 сентября первые 70 человек начали занятия в мастерской управления «Сенеж» по программе РАНХиГС. После выпуска самым успешным выпускникам предложат работу или место в кадровом резерве.