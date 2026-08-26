Почти 20 подмосковных бойцов СВО зарегистрировали кандидатами на выборах
Почти 20 героев специальной военной операции из Подмосковья выдвинули кандидатами на выборах в Государственную думу, Мособлдуму и местные советы депутатов. Об этом сообщили на форуме регионального отделения партии «Единая Россия» в Мытищах, который открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Кандидатами на выборах стали 18 подмосковных бойцов СВО.
В Московской области особое внимание уделяют поддержке защитников России. Сейчас в регионе на сопровождении находятся почти пять тысяч ветеранов специальной военной операции.
Кроме того, помощь оказывают примерно 50 тысячам членов семей военнослужащих.