Почти 1000 новогодних подарков для нуждающихся собрали в Балашихе

Традиционный сбор подарков в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» прошел в Балашихе. В этом году новогодние сюрпризы подготовили для блокадников, детей с инвалидностью, паллиативных детей, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего в рамках акции было сформировано около тысячи подарков. Ранее 250 наборов уже направили в детские дома Донецкой и Луганской народных республик, еще 100 — бойцам из Балашихи, находящимся в зоне проведения специальной операции. Подарки формируются при поддержке главы городского округа Сергея Юрова, партии «Единая Россия» и Общественной палаты Балашихи.

Руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова отметила, что для города стало доброй традицией превращать Общественную палату в мастерскую Деда Мороза. По ее словам, благодаря поддержке главы округа, совместной работе волонтеров, предприятий и общественных организаций дети и пожилые жители получают внимание, заботу и праздничное настроение.

В сборе и доставке подарков активно участвовали образовательные учреждения Балашихи, библиотечная система, предприятия и организации округа. Так, НИТИ им. П. И. Снегирева не только предоставил подарки, но и организовал их адресную доставку более чем по 80 адресам. В акции также приняли участие ООО «Ялка», ООО «21 Век», АО «Линде Газ Рус» и другие предприятия, а команда гипермаркета «Глобус» в Балашихе поддержала проведение акции «Доброелка», подготовку подарков и помощь паллиативным детям.