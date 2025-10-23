Почти 100 бойцов СВО оформили выплату взамен земельного участка в Ступине

В Подмосковье особое внимание уделяют поддержке бойцов специальной операции и их семьям. Военные и родственники погибших защитников могут выбрать вместо предоставления земельного участка единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

Меру поддержки ввели, в частности, в Ступине.

«В нашем районе с начала года более 90 участников специальной военной операции и членов семей погибших военнослужащих получили выплату на общую сумму более 24 миллионов рублей», — рассказала начальник социальной защиты Ирина Носова.

Право на получение выплаты имеют бойцы, награжденные орденами или удостоенные звания Героя России за проявленные заслуги, а также ветераны боевых действий, которые на момент завершения службы постоянно проживают в Подмосковье.

Помощь также предоставляют семьям военнослужащих, погибших во время исполнения служебных обязанностей.

В Министерстве социального развития Московской области отметили, что оформить выплату можно через региональный портал государственных услуг по ссылке.

Для подачи заявки потребуется паспорт, удостоверение ветерана, документы о наградах и подтверждение завершения участия в специальной операции.

Получить консультацию можно по номеру телефона 122 (добавочный 6), в Telegram-чате «Социалка. Ступино», а также во время дистанционного приема специалистов социальной защиты по адресу: Ступино, проспект Победы, дом № 51, МФЦ.