Почти 10 тонн гумпомощи отправили бойцам СВО из Истры

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с волонтерами и неравнодушными жителями собрали и отправили десять тонн гуманитарного груза для бойцов подразделения группировки войск «Север» в Курскую область. Сбор помощи длился в течение месяца.

В посылки вошли инструменты, телефоны, электроприборы, а также продукты питания: консервы, крупы, чай, сладости — все по запросам самих военнослужащих. Особенным грузом стали домашние блины, которые молодогвардейцы испекли в масленичную неделю, чтобы передать бойцам частичку домашнего тепла.

Гуманитарную помощь доставили за ленточку как раз ко Дню защитника Отечества. Участники сбора отмечают, что такие миссии давно стали для активистов доброй традицией. За последние годы молодогвардейцы направили военнослужащим сотни тонн необходимых вещей.

В администрации округа поблагодарили всех, кто не остался в стороне и внес свой вклад в поддержку бойцов.