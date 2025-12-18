Почетная награда и новая жизнь. Боец СВО из Красногорска женится на участнице волонтерской группы

В Подмосковье 18 декабря состоялось вручение губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Одним из ее лауреатов стал Рамиль Мустафин из Красногорска, кавалер трех орденов Мужества, офицер-подводник Северного флота и ветеран специальной военной операции.

Военнослужащий сделал головокружительную карьеру. Он входил в команду десантного корабля «Оленегорский горняк», участвовал в десятидневных ходовых испытаниях парусника «Крузенштерн» на Балтике и работал в Арктике.

На атомном подводном крейсере «Тула» Рамиль Мустафин совершил переход на Землю Франца-Иосифа. Кроме того, он ветеран боевых действий в Сирии.

На специальную военную операцию он отправился добровольцем.

В мае 2023 года боец получил тяжелое минно-взрывное ранение, которое привело к ампутации обеих ног и травме головы. Впереди его ждали сложные полтора года реабилитации. Именно в этот трудный период госпиталь имени Вишневского стали посещать участницы волонтерской группы красногорского отделения «Мы рядом». Так Рамиль познакомился с Кристиной.

Девушка поднялась на сцену вместе с ним. В своей заявке на премию Рамиль написал, что она стала для него «источником сил, поддерживала, мотивировала на реабилитацию, социализацию и развитие». Их история получила счастливое продолжение — 24 декабря у пары намечена свадьба.

«Большая честь быть на этой сцене, говорить перед вами. Андрей Юрьевич, вам и вашей команде низкий поклон. Каждому, кто делает этот ратный труд», — отметил Мустафин в своей речи.

Кристина, в свою очередь, поблагодарила волонтеров.

Паре пожелали долгой и счастливой супружеской жизни.