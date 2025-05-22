Победителей Всероссийской олимпиады школьников наградили в Солнечногорске

Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников «Триумф» прошла в Солнечногорске. Глава городского округа Константин Михальков лично поздравил ребят и выразил благодарность их преподавателям.

В этом году 131 учащийся 8-11 классов из Солнечногорска принял участие в региональном этапе, из них 47 человек стали победителями и призерами. Особых успехов добились четверо школьников, вышедших в заключительный этап: одиннадцатиклассник Дмитрий Кобелев одержал победу по биологии, а девятиклассница Мария Лях стала призером по литературе. Оба талантливых ученика представляют школу № 5 с углубленным изучением отдельных предметов.

«Количество участников Всероссийской олимпиады по сравнению с прошлым годом у нас выросло на 10%. Значит, мы движемся в правильном направлении — модернизируем школы, поддерживаем учителей, открываем новые пространства для развития и стараемся, чтобы каждая школа была не просто зданием, а настоящей точкой роста», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Церемония прошла в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений». Вместе с главой округа школьников поздравили участники специальной военной операции и председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко. Особое внимание было уделено педагогам — 34 учителя получили благодарственные письма за высокий уровень подготовки участников.

Победители и призеры представляли различные образовательные учреждения округа: школы № 2, № 4, № 5; гимназию № 6; лицеи № 7 и 8; школу «Лесные озера»; Радумльский лицей-интернат; Поваровскую и Тимоновскую школы.

Традиционная церемония награждения прошла в округе уже в седьмой раз.