Победителей конкурса «Рисунок Победы» наградили в Дмитрове

Церемония награждения участников детского конкурса, организатором которого выступило местное отделение партии «Единая Россия», состоялась в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Почетным гостем вечера стал секретарь местного отделения партии, глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ученики школ муниципалитета представили на конкурс рисунки, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции. Конкурсанты были разделены на несколько возрастных категорий. Оценивало творчество школьников профессиональное жюри, в состав которого вошли педагоги художественной школы. Из 89 работ грамотами и подарками были отмечены 28.

Глава округа Иван Курданин, председатель окружного совета депутатов Михаил Зернов и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Гасков оценили работы победителей. «Каждая из этих работ по-своему уникальна. Рисунки — свидетельство того, что память о подвиге наших предков жива, а юное поколение растет настоящими патриотами», — отметил Иван Курданин. Он вручил победителям грамоты местного отделения «Единой России» и призы — мольберты, краски, папки для хранения рисунков.

В завершение все участники мероприятия создали плакат «Успех в единстве поколений», на котором оставили отпечатки своих ладоней как символ преемственности и общей памяти.