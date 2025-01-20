Победителей конкурса елочных игрушек наградили в Волоколамском округе

Итоги акции «Рождественская игрушка для Елки Победы» подвели в муниципалитете. Церемония награждения состоялась в музее семьи Великого князя Константина Константиновича в селе Осташево.

Юные жители Волоколамска изготовили около 40 поделок, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Необычными украшениями школьники выразили уважение и благодарность участникам специальной военной операции. Дети вложили в каждую игрушку свою фантазию, талант и частичку души. Фотографии работ отправили бойцам СВО в качестве поздравительных открыток, а сами поделки украсили елку в музее.

Методист музея Марина Запорина поздравила лучших участников конкурса и вручила им памятные дипломы и сладкие подарки.

Победителями стали Ульяна Маширова, Мирослава Фирсова и Любовь Гермацкая. Виктория Миляева заняла первое место. За второе место наградили Анастасию Георгиеву, Матвея Стрекалова и Дарью Николаеву. Третьими стали Илья Шалундов, Марьям Гаджиева, Полина Кручинина, Пелагея Котова и Марьяна Аркатова.