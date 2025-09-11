Победитель конкурса «Лучший врач года» начал работать в Балашихе

В Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе, приступил к работе Динар Габдрахманов — победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач года — 2024» в номинации «Лучший врач акушер-гинеколог». Свое профессиональное призвание Динар определил еще в студенческие годы, когда впервые принял роды на скорой помощи.

С тех пор он посвятил себя акушерству и гинекологии, активно занимался научной деятельностью, дежурил в родильных домах и реализовывал проекты, направленные на поддержку женского здоровья и повышение демографических показателей.

«Каждый раз внутри загорается искорка, когда рождается малыш. Я всей душой болею за здоровье женщин и будущих детей. Для меня важно помогать исполнять желание женщины родить самой, когда это возможно и безопасно, а также поддерживать каждую семью в этот особенный момент», — поделился врач.

В 2024 году Динар Габдрахманов отправился в зону специальной военной операции. Там он возглавил бригаду врачей полевого госпиталя и участвовал в организации работы родильного дома. Помимо этого, он познакомился с коллегами из Московской области, которые рассказали ему о перинатальном центре в Балашихе.

«Тогда у меня появилась мечта работать здесь, под руководством Ольги Федоровны Серовой, перенимать опыт и вкладывать все силы в развитие центра. Это якорное учреждение региона с огромной базой и великолепными врачами. Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие и работать во благо здоровья женщин и будущих малышей Московской области», — отметил Динар Габдрахманов.