Пленум ветеранов Великой Отечественной войны прошел в Красногорске

«Победа — это, в первую очередь, лица, герои. К сожалению, жизнь не стоит на месте. У нас в Красногорске осталось всего три участника Великой Отечественной войны. Но есть и труженики тыла, и блокадники, и бывшие узники фашистских концлагерей. Есть и те, кто встретил это лихолетье ребенком, дети войны. И все это память. Главное, что мы должны делать сегодня — передавать память», — подчеркнул глава городского округа Дмитрий Волков.