Пленум ветеранов Великой Отечественной войны прошел в Красногорске

Встреча состоялась в рамках юбилейных мероприятий к 80-летию Великой Победы. В зале «Подмосковье» собрался ветеранский актив региона — около 200 человек.
Ветеранские организации активно участвовали в подготовке пленума. Лучших отметили благодарственными письмами и юбилейными наградами.
«Победа — это, в первую очередь, лица, герои. К сожалению, жизнь не стоит на месте. У нас в Красногорске осталось всего три участника Великой Отечественной войны. Но есть и труженики тыла, и блокадники, и бывшие узники фашистских концлагерей. Есть и те, кто встретил это лихолетье ребенком, дети войны. И все это память. Главное, что мы должны делать сегодня — передавать память», — подчеркнул глава городского округа Дмитрий Волков.
В Московской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сегодня состоит почти 1,5 миллиона человек. Они проводят уроки мужества в школах, помогают семьям участников специальной военной операции, собирают гуманитарную помощь бойцам на передовой.
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