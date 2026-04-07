Взятый в плен боец ВСУ попросил не отправлять его на обмен с Украиной, чтобы не воевать за президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Военный из 53-го разведбатальона Руслан Левчук признался, что не хочет вновь попасть в ВСУ и на фронт.

«Относятся хорошо… как и ко всем. На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского», — сказал он.

По словам Левчука, его насильно мобилизовали в декабре 2025 года по дороге на работу. Сотрудники ТЦК затолкали его в машину, а медкомиссия проигнорировала болезнь суставов.

«Заболевание — это суставы, не вырабатывается в них жидкость. И обезболивающее я использую для суставов. Признали годным», — рассказал пленный.

Теперь он просит оставить его в России, чтобы не возвращаться на фронт и не воевать против своих же бывших сослуживцев.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной пройдет в преддверии Пасхи.