ВСУ не признают погибших для занижения статистики и хищения средств

Командование Вооруженных сил Украины отказывается признавать огромное число погибших для хищения выделенных средств и занижения статистики потерь. Об этом РИА «Новости» заявил пленный украинский военнослужащий Иван Сидельник.

«Командованию невыгодно забирать нас, даже тела. Говорят, что потерь несколько тысяч, но нужно умножать потери не на 10, а на почти 100», — сказал он.

Сидельник подчеркнул, что в ВСУ скрывают данные о погибших, чтобы не платить материальную компенсацию их семьям.

«Это надо признать, что потери. Считайте, выплаты надо этим семьям всем», — объяснил боевик ВСУ.

Сидельник добавил, что статус пленного официально не подтвердили, заработная плата продолжает копиться на карте. За это время командиры ВСУ рассчитывают придумать способ, чтобы получить доступ к счету и забрать деньги.

Ранее группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Красноармейске.