План «Ковер» ввели в Северной Осетии

Аэропорт Владикавказа временно перестал принимать и выпускать рейсы, в Северной Осетии объявили план «Ковер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — подчеркнул он.

Глава Северной Осетии призвал жителей не паниковать, не реагировать на провокации и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее ограничения на работу ввели в аэропортах Грозного и Магаса. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил, что меры носят временный характер и нужны для обеспечения безопасности полетов.

До этого вылет и прием самолетов перестали осуществлять воздушные гавани Сочи и Калуги. Позже ограничения сняли, сейчас аэропорты работают в штатном режиме.