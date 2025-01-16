«Плакали от радости». Попавшего в похоронные списки бойца СВО из Читы нашли живым в Питере

Оказавшийся в петербургском госпитале участник СВО из Читы нашел своих родственников, которые считали его погибшим. Об этом изданию «Чита.Ру» рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае Татьяна Лоншакова.

В социальных сетях ранее распространили информацию о поисках семьи 48-летнего жителя Читы по имени Алексей, который проходит лечение в Санкт-Петербурге. Мужчина смог вспомнить, что в городе живут его мать и жена.

Татьяна Лоншакова отметила, что аналогичное сообщение 12 января поступило в фонд. Уже на следующий день родственников участника спецоперации нашли. Они считали его погибшим.

Память к Алексею уже вернулась.

«Даже оказалось, что у него брат в Питере живет. Уже удалось связаться с матерью бойца. История эта закончилась хорошо, — уточнила собеседница издания.

Представитель забайкальского землячества Баир Базаржапов рассказал «Вечорке», что военного признали погибшим 28 ноября 2024 прошлого года. Об этом оповестили его родных. Когда Алексея соединили с членами семьи по видеосвязи все «плакали от радости».