Пятилетний ребенок погиб из-за обстрела ВСУ в Запорожской области
Балицкий: 11 человек ранило из-за обстрела села Новозлатополь в Запорожье 4 июня
Украинские боевики атаковали 4 июня село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа. В результате обстрела ранения получили 11 человек. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы», — указал он.
По его словам, из-за удара погиб пятилетний ребенок. Губернатор выразил свои соболезнования семье погибшего и пообещал оказать всю возможную помощь.
Ранее ВСУ атаковали с помощью дрона служебный автобус с сотрудниками сельхозпредприятия в Шебекине. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за удара пострадали три местные жительницы. Две из них получили осколочные ранения. Третья женщина покинула место происшествия, но позже почувствовала ухудшение состояния.