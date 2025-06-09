Пять тонн гуманитарной помощи отправили из Балашихи в зону СВО

Из Балашихи отправили пять тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции и детским домам Донбасса. В организации сбора и отправки груза приняли участие депутат городского Совета Андрей Холод, ветеран боевых действий и руководитель фонда «Росич» Виталий Мерцалов, представители местного отделения «Боевого братства», а также волонтеры, включая группу «Сетевые пчелки Балашихи».

Груз, предназначенный для пятой мотострелковой бригады имени Александра Захарченко, включал кроссовые мотоциклы ОXO, средства гигиены, одежду и маскировочные сети, изготовленные волонтерами. Для воспитанников детских домов Донецка и Луганска собрали посуду, выпечку и сладости, переданные от храма Николая Чудотворца в Новом Милете.

«Мотоциклы — это не просто транспорт, а высокоманевренное средство, которое помогает нашим бойцам избегать атак вражеских дронов, спасая жизни. А детям Донбасса мы везем сладости и частичку тепла от жителей Балашихи», — отметил Андрей Холод.

Доставку груза на фронт взял на себя предприниматель и представитель «Боевого братства» Юрий Улан, который с 2022 года регулярно возит гуманитарную помощь в зону СВО. Жители Балашихи активно участвуют в сборе помощи через три постоянных пункта: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Подробности о необходимых вещах и дополнительных пунктах сбора можно найти на сайте.